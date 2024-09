Kore Siciliae, si presenta la seconda edizione

Sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà all’Urban Center di Enna in via dei Cappuccini martedì 17 settembre alle ore 12:00 la seconda edizione di Kore Siciliae. Storie di aziende e territori. La manifestazione si svolgerà dal 19 al 23 settembre nello Spazio Kore installato per l’occasione in piazza Umberto I, nel centro di Enna alta.

Promosso dalla Cna

Organizza il Consorzio Sapori di Demetra, promosso da Cna Enna, che raggruppa 50 piccole imprese del territorio nell’ambito di un progetto di sviluppo sostenibile finanziato con fondi europei dal Gal Rocca di Cerere Geopark con l’obiettivo di creare una rete consapevole di soggetti in grado di operare per la valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze e delle sue vocazioni attrattive, di promuovere e commercializzare nei mercati regionali i prodotti agroalimentari dell’area e il loro valore salutistico e nutraceutico.

Chi parteciperà alla conferenza stampa

Ci saranno il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro; il presidente del Rocca di Cerere Geopark Michele Sabatino, il presidente del Consorzio Sapori di Demetra Angelo Scalzo; l’amministratore delegato del Consorzio Sapori di Demetra Stefano Rizzo; il Presidente dell’Associazione Pizzaioli ennesi CNA Antonio Cammarata; il Direttore del Microfestival Riscopriamo le nostre terre perdute Emiliano Negrini