Al via il Pizza Enna Fest 2024, ecco il programma

Da domani mercoledì 18 settembre il centro di Enna alta diventa il grande set di una manifestazione che vedrà tantissime iniziative integrate con il programma del Pizza Enna Fest 2024: il Consorzio Sapori di Demetra con la sua iniziativa Kore Siciliae. Storie di imprese e territori, il Microfestival Riscopriamo le nostre terre perdute organizzato da Terre Oltre, l’Assemblea della CNA di Enna e la sua scuola di formazione.

Il sindaco

“Vedendo l’impegno di CNA e dei suoi partner – afferma il Sindaco di Enna Maurizio Di Pietro – siamo certi che questa edizione del Pizza Enna Fest sarà persino migliore delle precedenti. L’Amministrazione Comunale fa la sua parte sostenendo iniziative economiche come questa con una partecipazione attiva e cercando di supportare chi oggi sembra quasi un eroe lavorando per lo sviluppo del territorio in un contesto socioeconomico così difficile”.

Il programma

Inizio mercoledì 18 settembre alle ore 19:00 con l’inaugurazione del Pizza Village che resterà aperto tutti i giorni dalle 18:00 in poi e a seguire la presentazione della squadra dell’Enna calcio.

Giovedì 19 settembre si entra nel vivo con l’inaugurazione di Via del Nord, Mercato Storico Didattico Itinerante cura di “Laberna APS” dove grandi e piccini, potranno scegliere fra i diversi banchi espositivi, installazioni interattive, cimentarsi in prove di ingegno e abilità.

A seguire, nello Spazio Kore allestito per l’occasione in piazza Umberto I, il Talk La Pizza racconta imprese e territori.

Venerdì 20 settembre due masterclass: una sulle ricette con i grani antichi con Enzo Leanza vicecampione alle Olimpiadi di cucina 2024 di Stoccarda e l’altra sull’olio ennese con Silvia Turco, panelista e agricoltrice di punta del territorio.

Nella stessa giornata, alle ore 18:00 Talk Kore Siciliae. Storie di imprese e territori al quale partecipano, tra gli altri, la Vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Luisa Lantieri e il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura Regione Siciliana Dario Cartabellotta.

A seguire presentazione, alla presenza degli autori, di due mostre fotografiche che saranno visitabili fino al 22 settembre. “Aperti orizzonti” – fotografie del Rocca di Cerere Unesco Geopark realizzate da Massimo Gorreri per raccontarne la bellezza e “Go East, where the skies are blue. Il turismo di comunità in Kirghizistan come laboratorio di democrazia” – reportage fotografico di Emiliano Negrini.

Sabato, 21 settembre al mattino iniziativa dedicata ai più piccoli con la nutrizionista Sandra Greco e al pomeriggio due masterclass: Le paste filate e L’impasto senza glutine. Clou del pomeriggio un Talk sulla valorizzazione e lo sviluppo delle aree Interne dal titolo Il bello che viene da dentro con la partecipazione, tra gli altri, di Fausto Carmelo Nigrelli dell’Università di Catania, Michele Sabatino, Presidente Rocca di Cerere Geopark; Antonio Licciardo, Sindaco di Assoro; Leo Montemurro, Presidente CNA Basilicata.

Domenica 22 settembre ancora due masterclass, La Pizza acrobatica e Nysura Gin e un importante Talk sul tema dei cambiamenti climatici dal titolo Cosa succede al tempo condotto dal Direttore nazionale Fondazione ECIPA Pino Vivace con la partecipazione, tra gli altri, di Stefania Marino, Commissione Agricoltura Camera dei Deputati; Stefano Rizzo, Segretario CNA Enna; Marcello Troìa, Direttore Rocca di Cerere Geopark.

In contemporanea si svolgerà l’Assemblea della CNA di Enna alla presenza del segretario Nazionale Otello Gregorini.

Lunedì 23 settembre gran finale con la seconda edizione della sfida per pizzaioli professionisti e amatori, organizzato dall’Associazione Pizzaioli Ennesi. I migliori pizzaioli della Sicilia si affronteranno valorizzando tradizione e innovazione.

A seguire, la seconda edizione del Memorial Filippo Correnti, concorso per studenti della scuola alberghiera dedicato all’ideatore e fondatore del Pizza Enna Fest e della Associazione Pizzaioli Ennesi.

Alle 16:00 masterclass Storia della vitivinicoltura siciliana. L’evoluzione nel tempo. Verticale di quattro annate di Nero d’Avola vinificate in legno. Relatori: Gianfranco Lombardo delle Tenute Lombardo e Tommaso Scavuzzo, Presidente dei Ristoratori Ennesi CNA.