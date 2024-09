Ancipa verso l’esaurimento, Giachino, “acqua con le autobotti a Troina”

L’emergenza idrica è ben più grave di quello che appare perché, come sostenuto dal sindaco di Troina, Alfio Giachino, nelle prossime settimane ci sarà “l’esaurimento della diga Ancipa” per cui la città rischia di rimanere assetata, in quanto “a differenza di altri Comuni, non ci sono fonti idriche alternative”.

L’acqua con le autobotti

Nel corso dell’incontro di ieri tra i sindaci dell’Ennese e la Cabina di regia per l’emergenza idrica, Giachino ha messo in evidenza, ancora una volta, la drammaticità della situazione nel suo Comune ma anche di altri che sono nella stessa condizione, tra cui Nicosia, Gagliano, Cerami e Sperlinga, privi di pozzi propri. Per cui, non resta altro che “fornire Troina di autobotti” dice a ViviEnna il sindaco di Troina, nell’ipotesi dell’impossibilità, tutt’altro che remota, di rifornimento dalla diga Ancipa.

“Utilizzare l’Esercito”

“Se fosse necessario – aggiunge il sindaco di Troina – bisognerebbe utilizzare l’Esercito per il trasporto, qui siamo in piena emergenza e non possiamo lasciare a secco un Comune che, ripeto, non ha alternative all’Ancipa, da cui è totalmente dipendente”.

La soluzione provvisoria trovata per i 7 Comuni

Ieri, al termine dell’incontro, si è arrivati ad una soluzione: togliere una quota d’acqua, circa 8 litri, che dall’Ancipa finisce al Consorzio di bonifica di Enna, che, a sua volta, la distribuisce alle aziende agricole. In questo modo, secondo quanto sostenuto dal sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, si alleggerirebbe la turnazione nei 7 Comuni che stanno soffrendo la drastica riduzione. “Il Consorzio di Bonifica può ottemperare – ha detto Dipietro – alla distribuzione non potabile utilizzando fonti proprie, accedendo agli aiuti previsti per le necessità delle aziende e contando sull’apporto delle fonti di approvvigionamento dei Comuni che non sono in emergenza non provocando, quindi, particolari disagi alle aziende agricole e agli allevatori”.

Giachino, “spero diventi esecutiva”

“E’ opportuno destinare tali quote ai comuni ennesi Ancipa dipendenti che riceviamo l’acqua ogni 7 giorni. In questo momento bisogna dare la totale priorità all’uso potabile per i cittadini. Però, mi auguro che quanto concordato ieri diventi esecutivo” dice il sindaco di Troina.

Il sit in all’Ancipa

Giachino è stato anche protagonista ieri mattina insieme ad altri sindaci, tra cui Luigi Bonelli di Nicosia, di un sit in davanti all’impianto di potabilizzazione dell’Ancipa. Alla manifestazione c’era anche il deputato regionale del Pd, Fabio Venezia.