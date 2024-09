Caso Rugolo, udienza per giornalista querelata

Si terrà domani al palazzo di giustizia di Enna l’udienza davanti al gip del Tribunale di Enna per decidere se disporre il rinvio a giudizio o l’archiviazione per la giornalista e corrispondente di Enna dell’Ansa, Pierelisa Rizzo, denunciata per diffamazione e diffusione di atti procedurali da don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 4 anni e mezzo per abusi sessuali.

Il braccio di ferro legale

La Procura di Enna, nei mesi scorsi, si era espressa per l’archiviazione del procedimento ma la difesa ha presentato opposizione. La stessa corrispondente dell’Ansa, assistita dagli avvocati Eleanna Parasiliti Molica del foro di Enna e Giovanni Di Giovanni, foro di Caltanissetta, ed il giornalista Filippo Occhino si sono presentati in un’udienza del luglio scorso, sempre davanti al gip del Tribunale, per un’altra querela presentata dai difensori di don Rugolo ma il giudice non ha ancora sciolto la riserva.