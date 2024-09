Asp, Calogero Russo nuovo segretario regionale della SIFO

Il Direttore della Farmacia Territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, dott. Calogero Russo, è il nuovo segretario regionale della SIFO, Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie. Ennese, professionista stimato, Russo ha ottenuto 129 voti da parte dei soci del consesso regionale raggiungendo il primo posto su altri candidati alla segreteria. L’importante traguardo professionale del dott. Russo riveste una valenza particolare anche per l’ASP di Enna e la comunità ennese.

La SIFO è un’associazione culturale e scientifica dei farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici territoriali delle Aziende Sanitarie.

Alcuni degli obiettivi esplicitati dal dott Russo sono: promuovere la figura del farmacista del Servizio Sanitario Nazionale; la collaborazione con le scuole di specializzazione di Farmacia Ospedaliera in Sicilia; continuare a sviluppare le competenze e le conoscenze in merito alla gestione dei farmaci innovativi, delle terapie geniche e molecolari; impegnarsi, unitamente alle altre sigle di categoria, a rappresentare le istanze per far sì che il numero dei farmacisti del Servizio Sanitario Regionale sia aumentato e congruo per gestire tutte le nuove attività previste per la Farmacia dei Servizi.

Una delle finalità che la nuova segreteria regionale perseguirà con impegno sarà la valorizzazione delle iniziative idonee ad elevare, sotto l’aspetto etico e culturale, il Farmacista che esercita la professione nelle farmacie degli ospedali e nei servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie.

La Direzione Aziendale e i colleghi hanno rivolto al dott. Russo compiacimento per l’elezione e i migliori auguri per il prestigioso incarico.