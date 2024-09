Rete idrica colabrodo, niente acqua a Nicosia

Nemmeno l’espressione piove sul bagnato è possibile usare nell’Ennese per via della drammatica emergenza idrica.

Danni ad una condotta

Ai problemi, già evidenti legati all’esaurimento della diga Ancipa, se ne aggiungono altri, peraltro non nuovi, come il danno ad una condotta idrica, i cui interventi di riparazione costeranno il turno di acqua a Nicosia, uno dei Comuni più sofferenti.

Turno di acqua recuperato venerdì

Infatti, come è noto, a Nicosia, come a Troina e Gagliano, l’acqua, come disposto dalla Cabina di regia, arriva ogni sette giorni e domani salterà il turno anche se AcquaEnna precisa che sarà recuperato nella giornata di venerdì.

Cosa è accaduto

Come fa sapere AcquaEnna, Siciliacque ha reso noto “l’interruzione dell’esercizio dell’Acquedotto Ancipa “Alto”, a partire dalle ore 8,00 del 19/09/2024, al fine di consentire dei lavori di riparazione, non più differibili, sulla condotta idrica sita nelle C.da Salve Regina, Perciata e Marrigo, in territorio del Comune di Nicosia”.

E così, ” l’erogazione idrica – si legge nella nota del gestore idrico – nel Comune di Nicosia sarà sospesa per l’intera giornata del 19/09/2024, per riprendere non appena ultimati gli interventi previsti. Si precisa che il turno previsto per il giorno 19/09/2024 sarà recuperato il 20/09/2024 con gli orari previsti dalla vigente turnazione”