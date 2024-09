Vaccinazioni all’Umberto I, come prenotarsi

Per garantire nel modo più appropriato l’accesso al servizio vaccinale, situato presso l’Ospedale Umberto I di Enna, è disponibile il numero 0935/516793 nei giorni e negli orari seguenti: lunedì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 11:00. I cittadini possono chiamare per informarsi sul calendario vaccinale e prenotare la vaccinazione richiesta.

Il calendario

Il nuovo calendario vaccinale, di “immunizzazione per la vita”, in vigore in Sicilia dal mese di giugno 2024, è contenuto nel Decreto Assessoriale n.725 dell’11 giugno 2024 che prevede “… la somministrazione dalla nascita e fino all’età adulta, dell’anticorpo monoclonale, di ulteriori vaccini resi disponibili in ambito nazionale, e delle vaccinazioni fortemente raccomandate ed offerte gratuitamente come riportato nella Tabella allegata al Decreto Assessoriale, privilegiando ove possibile i prodotti a maggior numero di antigeni disponibili, in recepimento di quanto suggerito nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023–2025.

Che precisa: Le vaccinazioni devono essere le più sicure ed efficaci e garantire la migliore protezione possibile nei confronti delle fasce di popolazione più fragili (pazienti, bambini e anziani)”.