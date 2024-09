Acqua, cambia la turnazione a Barrafranca

Cambio nella turnazione per la fornitura d’acqua nel Comune di Barrafranca. Lo rende noto AcquaEnna che fa riferimento ad una disposizione dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia “con la quale Siciliacque ha comunicato l’ulteriore riduzione delle portate idriche in ingresso dall’acquedotto Ancipa alla provincia di Enna e, in conseguenza degli interventi effettuati per consentire l’avvio della fornitura proveniente dal sistema Blufi”.

Sei ore d’acqua ogni 4 giorni a Barrafranca

Secondo quanto prevede il nuovo piano di approvvigionamento idrico a Barrafranca, a partire da venerdì 20/09/2024 l’erogazione avverrà dalle 07:30 fino alle 13:30 (ogni quattro giorni) nelle vie del versante Piazza. “Le successive erogazioni del versante avverranno, quindi, giorno 24/09/2024, 28/09/2024 e così a seguire” spiegano da AcquaEnna.

Inoltre, a partire da domenica 22/09/2024 la fornitura avverrà dalle 07:3 fino alle 13:30 (ogni quattro giorni) nelle vie del versante Punta Terra. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 26/09/2024,

30/09/2024 e così a seguire.