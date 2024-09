Enna Bassa, nuove vie entrano nella turnazione d’acqua

Nella turnazione d’acqua, previste per Enna Bassa, entrano altre aree che prima non erano legate all’Ancipa. E’ stato, dunque, aggiornato il piano di approvvigionamento idrico: come è noto sia ad Enna Alta che ad Enna Bassa l’acqua arriva ogni 6 giorni.

La zona Ferrante e Santa Lucia

Nella zona Ferrante, come comunicato da AcquaEnna, entrano nella turnazione anche Via Libero Grassi, Via Boris Giuliano, area Mc Donald’s. Per quanto concerne la zona Santa Lucia sono comprese Via Giuseppe D’Angelo, Via Paolo Borsellino, Via Giovanni Falcone, Viale Borremans, Via della Resistenza, Zona Mugavero (LIDL e aree limitrofe), Zona Bruchito.