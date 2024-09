Incidente sulla A19, chiuso e poi riaperto tratto da Mulinello

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 11 sulla A19 in direzione Palermo. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale di Enna, il conducente del Tir avrebbe perso il controllo del mezzo per cause al vaglio degli inquirenti,

Verso la Statale 192

Per consentire ai soccorritori di intervenire con una gru, è stata disposta la chiusura del tratto dallo svincolo di Mulinello, per cui il traffico è stato dirottato verso la Statale 192 direzione Enna per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Caltanissetta. Intorno alle 12, il tratto autostradale è stato riaperto.