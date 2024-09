Si rompe una condotta, niente acqua da stamane in 4 Comuni

Nuova rottura ad una delle condotte che dall’Ancipa arrivano ai Comuni ennesi. In nottata si è verificata una perdita consistente “sull’adduttore Ancipa” i cui lavori di manutenzione straordinaria sarebbero dovuti iniziare lunedì 23 settembre.

Intervento anticipato

Il danno, come comunicato da Siciliacque, tramite AcquaEnna, è talmente vasto da richiedere un intervento urgente ed immediato che si è tradotto con l’interruzione dell’approvvigionamento idrico a partire dalle 6 di stamane nei comuni dei Comuni di Agira, Calascibetta, Enna e Gagliano “al fine di consentire l’esecuzione del necessario intervento di riparazione” spiegano da AcquaEnna.

Quando tornerà l’acqua

Come reso noto da AcquaEnna, “la società siciliacque prevede che le portate verranno ripristinate ai nostri serbatoi entro le ore 10,00 del 21/09/2024 per quanto riguarda i comuni di Gagliano C.to e Agira ed entro le ore 12,00 del 21/09/2024 per quanto riguarda i comuni di Enna e Calascibetta”

Si precisa che, per quanto attiene il ripristino della distribuzione idrica nei comuni interessati dalla sospensione, si dovrà considerare un intervallo di tempo di almeno 12 ore dall’orario previsto da Siciliacque, per consentire i necessari tempi di riempimento dei serbatoi afferenti ai vari sistemi idrici.