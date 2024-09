Enna bassa a secco, autobotte in via Unità d’Italia

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna, a causa della mancata distribuzione idrica nelle utenze di alcune vie di Enna bassa e delle contrade limitrofe alla parte bassa della città, ha disposto, con effetto immediato, grazie al supporto del Corpo Forestale, il posizionamento di un’autobotte da 8 mc. , in Via Unità d’Italia nei pressi di Bruno Euronics, per consentire agli utenti di rifornirsi di acqua.

Fragili possono contattare il Coc

Si precisa che, i soggetti fragili che non hanno la possibilità di raggiungere il posto fisso come sopra indicato, potranno contattare lo stesso COC richiedendo l’intervento diretto della protezione civile per l’approvvigionamento idrico.