Si rompe condotta, niente acqua a Calascibetta, Enna e Dittaino

Una nuova rottura in una condotta, in contrada Girgia, a Enna, ha causato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico a Calascibetta, nell’area industriale del Dittaino ed in alcune zone di Enna.

Stop per almeno 36 ore

Il danno, come comunicato da Siciliacque, si è verificato alle 4 di stamane, per cui dalle 06.00 del e per le successive 36 ore, l’erogazione idrica nel Comune di Calascibetta e presso l’Area Industriale del Dittaino, non potrà essere garantita come da turnazione prevista.

Le zona di Enna a secco

Per quanto riguarda il Comune di Enna non sarà possibile garantire l’erogazione idrica nelle seguenti zone: Via L. Da Vinci, Via Raffaello Sanzio, S.S. 117/Bis – direzione A19 – C.da Torre, C.da Sireri, C.da Bruchito, C.da Mugavero, C.da Santa Caterina, C.da Baronessa, C.da Berardi ed aree limitrofe a dette contrade.

Autobotte a Enna bassa

Frattanto ad Enna bassa, come annunciato dal Comune, per via della carenza di acqua, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile ha disposto grazie al supporto del Corpo Forestale, l’arrivo di un’autobotte da 8 mc. , in Via Unità d’Italia nei pressi di Bruno Euronics, per consentire agli utenti di rifornirsi.

Pozzo a Calascibetta ma tanti disagi

Nelle ore scorse, il sindaco di Calascibetta ha annunciato il via libera ai lavori in contrada Pianolonguillo, lo scavo di un pozzo per l’approvvigionamento dell’acqua potabile. Ma ci sono zone, come via Giudea e altre ancora, quali Via Granatelli, Via Di Grazia, Via Rabiolo e Via Guglia, dove l’acqua è mancata per più di

una settimana mandando su tutte le furie i residenti. Senza la pressione adeguata all’interno della condotta, l’acqua non riesce a raggiungere le abitazioni. Occorrerebbero infatti 12 litri al secondo mentre a Calascibetta, attualmente, ne arrivano solamente 2 litri al secondo.