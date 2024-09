Agira – Cresce il Gruppo di Preghiera di Padre Pio “Santa Maria degli Angeli”

Agira – E’ stato recentemente costituito ad Agira il gruppo di Preghiera di Padre Pio intitolato alla “Madonna degli Angeli”. Il gruppo è stato registrato ufficialmente presso il Centro internazionale dei Gruppi di Preghiera di San Giovanni Rotondo. Nominato animatore del Gruppo Gaetano Fiorenza, mentre la vice è Prestifilippo Colombrino Maria, segretario Luigi Manno, l’ assistente spirituale è il parroco della chiesa dell’ Abbazia di San Filippo Don Carmelo Giunta. Il gruppo si riunisce periodicamente presso la Chiesa della Madonna degli Angeli. I Gruppi di Preghiera sono frutto del Ministero sacerdotale di Padre Pio. Ai fedeli che andavano da lui, Padre Pio raccomandava di pregare. I Gruppi si riuniscono periodicamente (circa una volta al mese, sempre nello stesso giorno) pregano in comune, partecipano alla Messa, meditano sulle Sacre Scritture. Il cammino spirituale di ciascun Gruppo è affidato ad un sacerdote che lo guida con l’approvazione del proprio Vescovo. Tutti i Gruppi di Preghiera si fondano su cinque principi generali ispirati alla spiritualità francescana di Padre Pio con l ‘adesione completa alla dottrina della Chiesa Cattolica, guidata dal Papa e dal Vescovo, la Preghiera con la Chiesa, per la Chiesa e nella Chiesa, partecipazione alla liturgia e ai sacramenti in comunione con Dio. Carità destinata alla cura e al sollievo dei sofferenti e dei bisognosi, come esempio concreto della carità verso Dio. Il Gruppo di Agira al quale aderiscono circa 60 soci ha promosso recentemente la Veglia di preghiera in occasione del transito di Padre Pio e festeggiato la giornata liturgica della festa.