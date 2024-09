Crisi idrica, Bruno, “mai detto che le colpe sono dei sindaci”

“Io non mi sono mai permesso di dire che la responsabilità per l’emergenza idrica è dei sindaci né ho sostenuto che non si sono mossi per tempo per evitarla”. Lo afferma a ViviEnna il presidente di AcquaEnna, Franz Bruno, tirato in ballo nel corso della trasmissione La Vita in Diretta su Rai 3 dal conduttore, il giornalista Alberto Matano il quale, a proposito delle responsabilità sulla crisi idrica, ha sostenuto che Siciliacque ed il presidente di AcquaEnna hanno scaricato le colpe alla siccità ed ai sindaci.

La replica del presidente di AcquaEnna

“Peraltro – aggiunge nella sua replica il presidente di AcquaEnna, Franz Bruno – io non ho parlato con Matano, sono stato contattato da un numero imprecisato di giornalisti e non ho idea se tra questi ci fossero cronisti della Vita in Diretta, in ogni caso non ho mai detto a qualcuno che le colpe sono dei sindaci o che gli stessi primi cittadini non si siano mossi per tempo”