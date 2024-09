Crisi idrica, bufera a Rai 1 “per Siciliacque e AcquaEnna colpa dei sindaci e siccità”

Hanno destato scalpore, nel corso della trasmissione La Vita in Diretta, andata in onda su Rai 1 nel pomeriggio per affrontare il tema dell’emergenza idrica nell’Ennese, le parole del conduttore, il giornalista Alberto Matano, in merito a delle dichiarazioni, a suo dire, rilasciate da Siciliacque e dal presidente di AcquaEnna, Franz Bruno, sulle cause della crisi.

Cosa ha detto Matano

“Devo dire che abbiamo fatto delle verifiche: la società che gestisce l’acqua, Siciliacque, ed anche chi la distribuisce, AcquaEnna, attraverso il presidente, Franz Bruno, dicono che hanno fatto tutto il possibile, che è colpa della siccità e dei sindaci, che non sono interventi per tempo e non si sono organizzati per tempo. Questa è la risposta” ha detto il giornalista mentre era in collegamento con un nutrito gruppo di cittadini.

Monia Parlato, “siamo disperati”

Molti di questi cittadini hanno aderito al Comitato Senz’Acqua Enna, nato poche settimane fa su iniziativa di Monia Parlato, che è intervenuta in trasmissione spiegando le gravi difficoltà che un’intera comunità sta affrontando. “Stiamo vivendo nella fantascienza – ha detto Monia Parlato – perché è inconcepibile vivere in queste condizioni, per questo siamo qui per chiedere aiuto: siamo disperati”.

La storia di nonna Teresa

E’ stata raccontata, nella puntata di oggi, la storia di nonna Teresa che, per pulire i grembiulini della nipote si è recata nel lavatoio di Papardura. Ma sono state portate all’attenzione del grande pubblico altre vicende surreali, come quella di un parrucchiere, costretto a spostare le clienti da un locale ad un altro per problemi di acqua.