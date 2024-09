Crisi idrica, Venezia e Lantieri, “vertice tra sindaci e Cabina di regia”

I parlamentari regionali Fabio Venezia (Pd) e Luisa Lantieri (Forza Italia) hanno chiesto alla Cabina di regia per l’emergenza idrica di convocare una riunione con i sindaci ennesi. L’incontro, come fanno sapere i due deputati, si terrà domani alle 18,30.

Autorizzare sindaci al noleggio delle autobotti

“Reputiamo opportuno – continuano i parlamentari – che le proposte dei sindaci vengano prese in considerazione. In particolare abbiamo chiesto alla Protezione civile e al Presidente Schifani di autorizzare i sindaci a noleggiare autobotti per immettere acqua potabile nei serbatoi comunali in aggiunta a quella proveniente dalla Diga Ancipa in modo tale da ridurre i disagi per i cittadini e le imprese che attualmente hanno una turnazione idrica di 6-7 giorni. Abbiamo anche chiesto alla regione di farsi carico di queste spese aggiuntive per il periodo necessario poiché le stesse non possono ovviamente gravare sulle casse comunali”.

Sì della Regione per acquisto serbatoi di indigenti

È stata invece già accolta dalla regione la proposta della parlamentare Ars Lantieri di stanziare apposti fondi per l’acquisto di serbatoi per le famiglie in difficoltà.

Legare il torrente Martello all’Ancipa

Sul fronte dell’Ancipa sembrerebbe che la proposta del completamento del Torrente Martello portata avanti da Venezia si stia prendendo seriamente in considerazione e a questo proposito a breve verrà convocata un’apposita audizione di Commissione Ambiente alla presenza dei soggetti interessati.

“Come parlamentari del territorio – concludono Lantieri e Venezia – stiamo seguendo l’evolversi dell’emergenza e continueremo a fare sentire la voce dei sindaci e dei cittadini ennesi nelle sedi opportune sforzandoci di fare la nostra parte per trovare adeguate e concrete soluzioni all’emergenza idrica”.