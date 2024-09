Emergenza idrica, Dipietro, “con nuove fonti autonomi da Ancipa”

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, interviene sull’emergenza idrica, spiegando le azioni messe in campo dal Comune e contestualmente chiarisce gli interventi in corso per il reperimento di nuove fonti.

Tre autobotti ad Enna

“In queste ore – spiega il Sindaco Dipietro – stiamo lavorando con il COC nell’ambito di intervento che è di nostra stretta competenza, non avendo il Comune ruolo diretto nella gestione del servizio idrico, ovvero quello di protezione civile. In particolare abbiamo disposto il posizionamento su posto fisso di tre autobotti per consentire il rifornimento idrico alla cittadinanza”.

Dove si trovano i mezzi

La autobotti si trovano a Enna Bassa, in Via Unità d’Italia all’altezza di Bruno Euronics, a Enna alta in Piazza Europa e in Piazzale Lombardia. “Inoltre – aggiunge il primo cittadino ennese – i soggetti fragili che non hanno la possibilità di raggiungere i posti fissi , possono contattare direttamente il COC, richiedendo l’intervento della protezione civile per l’approvvigionamento idrico”.

La ricerca di fonti idriche

L’altro punto, altrettanto importante, ai fini dell’autonomia idrica di Enna, è quello legato al reperimento delle fonti. “Infine – conclude il Sindaco Dipietro- sono già stati completati, a cura del gestore del servizio idrico, gli interventi di rifunzionalizzazione della sorgente Furma e sono in corso di esecuzione gli interventi relativi alla trivellazione dei pozzi gemelli ricadenti nell’area di C.da Bannata e saranno avviati a breve quelli individuati in C.da Ronza. Questi interventi consentiranno di affrancare, a breve, quasi totalmente il sistema idrico di Enna dalla fornitura della Diga Ancipa”.