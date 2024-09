Lavori alla rete idrica, domani niente acqua a Cerami

E’ stato posticipato a domani, 26 settembre, con inizio alle 7, l’intervento di Siciliacque, che era previsto per oggi, per i collegamenti idraulici del nuovo tratto di acquedotto realizzato in contrada San Basile, in territorio del Comune di Cerami. Per tale ragione, come fa sapere AcquaEnna, “si rende noto che, l’erogazione idrica sarà sospesa per l’intera giornata del 26/09/2024, per riprendere non appena ultimati gli interventi previsti”