G7, Cia contro fotovoltaici, “reddito agli agricoltori”

“La nostra mission è produrre, non è quella di mettere pannelli a terra” . Lo ha detto a Siracusa in un evento collegato al G7 dell’Agricoltura il presidente della Cia Agricoltura, Cristiano Fini, parlando dell’impatto del fotovoltaico sulle produzioni agricole.

“Garantire reddito ad agricoltori”

“Noi dobbiamo – ha detto Fini- cercare sempre di più di limitare il consumo di suolo e quindi quando limitiamo il consumo di suolo non intendo solo la cementificazione ma intendo anche i pannelli a terra. Per fare questo però dobbiamo mettere gli agricoltori nelle condizioni di poter avere un reddito perché altrimenti gli agricoltori si buttano a fare altro, per cui è fondamentale garantire un reddito agli agricoltori se vogliamo limitare l’utilizzo di pannelli a terra”