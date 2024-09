Il vento della protesta a Calascibetta, incontro al circolo della Cultura

Senza acqua da due settimane, così i residenti di alcune zone della parte bassa di Calascibetta, Via Nazionale compresa, e delle contrade Pianolongiullo, Buonriposo e San Leonardo, si sono ritrovati in piena emergenza, costretti con, bidoni alla mano, a rifornirsi dall’autobotte, messa a disposizione da AcquaEnna su richiesta del sindaco Piero Capizzi.

La corsa per l’acquisto di acqua

C’è stato anche chi, in questi giorni, è stato costretto a comprare l’acqua, così come è partita la corsa all’acquisto dei serbatoi, altro business. Se in Via Nazionale e in qualche altra arterie della parte bassa del paese i disagi, momentaneamente, si sono attenuati, perchè dalle 4 di ieri mattina l’acqua è ritornata a

scorrere dai rubinetti (acnhe questa mattina c’era l’acqua diretta), nelle contrade, tra le quali Pienolonguillo, l’acqua è in distribuzione (lentamente) solo da oggi.

La protesta dei residenti

Ecco allora che alcuni cittadini, pronti a presentare un esposto alla Procura di Enna, hanno deciso di soprassedere. “Abbiamo vissuto una situazione drammatica-ci hanno spiegato alcuni residenti- Immaginate che significa rimanere senza acqua 15 giorni, con problemi seri per lavarci, fare il bucato e cucinare”. Nelle contrade- si apprende- l’acqua giunge nelle abitazioni soprattutto dalla diga Ancipa, che, dal serbatoio pensile di piazza Madrice, defluisce al serbatoio di Via Giudea, e in parte dal pozzo esistente nella zona di Pianolonguillo. Stando così le cose, nelle contrade non dovrebbero esserci problemi di

acqua. Possibile, allora, che si sia creata una bolla d’aria all’interno della condotta, impedendo all’acqua di defluire? A togliere dalla sete e dai guai gli xibetani, o almeno parte di loro, dovrebbe essere, oltre quello già esistente, lo scavo di un altro pozzo in contrada Pianolonguillo. Si attende il disco verde da Palermo. Naturalmente occorrerà sapere, a lavori ultimati, quanti litri al secondo potranno essere prelevati dalla nuova fonte idrica.

Incontro al circolo della Cultura

Intanto oggi pomeriggio, alle 18, nel Circolo di Cultura, siamo in Via Conte Ruggero, a pochi passi da piazza Umberto I, si terrà un incontro con la popolazione. A presiedere il dibattito ci sarà il comitato di cittadini “Senz’acqua” di Enna, presieduto da Monica Parlato. Con lei anche l’avvocato Gianpiero Cortese. E’ previsto anche l’intervento dell’avvocato Marianna Grimaudo.