Rifiuti, Tribunale condanna EnnaEuno, società ricorre in Appello

Il Tribunale di Enna ha respinto la richiesta di pagamento presentata dalla curatela della Ennaeuno, la società di gestione dei rifiuti andata in fallimento, nei confronti del Comune di Valguarnera. Ne dà notizia la sindaca, Francesca Draià, che, ha affidato l’assistenza legale all’avvocato Salvatore Brighina, del foro di Catania.

La condanna della società

Come riferito dal capo dell’amministrazione di Valguarnera l’istanza della curatela fallimentare “per ottenere il pagamento dei servizi resi al Comune quale Ente consorziato di tale Società” è stata rigettata “in considerazione dell’assoluta infondatezza delle domande, condannando la stessa alle spese del giudizio ammontanti ad 24.688,00, oltre oneri di legge” si legge nella nota della sindaca.

Ricorso in Appello della curatela fallimentare

La curatela, però, ha presentato ricorso in Appello al Tribunale di Caltanissetta, per cui il Comune di Valguarnera si costituirà in giudizio.

Draià, “tutelerò l’interesse del Comune”

“Porterò avanti, nel rispetto delle mie competenze e della normativa vigente, tutte le azioni necessarie per tutelare l’interesse dell’Ente comunale a tutela esclusiva della comunità valguarnerese che rappresento e che sono fiera di rappresentare, seppur consapevole delle molteplici difficoltà da affrontare nella quotidianità, rimango sempre fiduciosa che esiste sempre un rimedio per tutte le cose e che occorre non perdere la fiducia per costruire un futuro migliore”.