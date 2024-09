Caos idrico, acqua gialla a Calascibetta

Ormai è una costante in alcuni Comuni dell’Ennese: acqua gialla che sgorga dai rubinetti. Le prime testimonianze sono emerse nel corso della trasmissione La Vita in Diretta quando dei residenti, intervistati dall’inviata di Rai 1, hanno raccontato la loro esperienza.

I casi a Calascibetta

Adesso, altri casi si sono registrati a Calascibetta, specie in contrada San Michele: si è parlato anche di questo in occasione dell’incontro al circolo della Cultura dove sono stati mossi i primi passi per una protesta più strutturata. Non a caso, è stata invitata all’evento Monia Parlato, ormai il volto del Comitato Senza’Acqua Enna. Diversi xibetani, già stufi dell’emergenza idrica e gravati da una turnazione estenuante, lanciano l’allarme sulle condizioni di quest’acqua gialla.

Le cause dell’acqua gialla

“Come facciamo ad usarla?” è la domanda che circolano a Calascibetta. Sono diverse le cause di questo fenomeno: può essere originata da vari fattori che includono la ruggine nelle tubature, l’accumulo di manganese, lavori di manutenzione sulla rete idrica e l’acqua stagnante nei rubinetti.