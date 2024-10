A fuoco un’azienda agricola di Piazza Armerina

Un incendio è scoppiato intorno alle 22 all’interno di una azienda agricola in contrada Vallegrande, nel territorio di Piazza Armerina.

In fiamme una struttura

Per spegnere le fiamme sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina ma si è reso necessario l’arrivo di una autobotte per via della violenza del rogo, che, stando a quanto riferito dai soccorritori, hanno riguardato una struttura contenente 500 rotaballe.

Le indagini

I pompieri sono impegnati nel tentativo di salvare capannoni e stalle dall’incendio mentre sulle sue cause sono in corso delle verifiche