Le Violinistiche chic di Gagliano ai Fatti vostri su Rai 2

Hanno tenuto i telespettatori con gli occhi incollati al teleschermo le gemelle Grazia e Giuliana Grippaldi, in arte “Violiniste Chic”, che mercoledì mattina sono state ospiti, insieme al loro padre Carmelo Grippaldi, della trasmissione televisiva “I Fatti Vostri”, condotta da Tiberio Timperi su Rai 2.

L’esperienza in tv

Qualche mese fa avevano fatto un’altra apparizione nella trasmissione televisiva di Canale 5 “Ciao Darwin”. Oggi si sono presentate in tailleur beige, accompagnate dal padre, che è il loro vero talent scout, poiché le ha spinte a studiare violino sin da piccole ed ora vuole lanciarle verso il successo. Carmelo Grippaldi, gaglianese di nascita e dipendente al comune di Gagliano, ha investito tutto sulle figlie ed ora desidera per loro un futuro nel mondo dello spettacolo.

I sacrifici della famiglia

Ha fatto per loro tanti sacrifici, non solo economici. Tutte le settimane le accompagnava al conservatorio di Caltanissetta e, ancora oggi, le segue nei loro spettacoli in giro per la Sicilia. Le gemelle spesso suonano anche in altre regioni d’Italia, dove vengono chiamate a rallegrare banchetti di nozze, compleanni e, a volte, anche per eventi meno allegri. Il loro genere musicale spazia dalla musica classica riadattata in chiave moderna, alle cover di brani famosi. Giuliana e Grazia sono agirine, hanno 32 anni e per la prima volta si sono accostate al violino a soli 6 anni, cominciando a studiarlo seriamente all’età di 8.

L’intervista

Al conduttore Tiberio Timperi hanno raccontato delle tante rinunce e sacrifici che hanno dovuto sostenere per arrivare dove sono oggi. “Avremmo preferito giocare o uscire con gli amici – hanno detto – ma nostro padre non ce lo permetteva, perché al primo posto doveva esserci lo studio del violino”. Oggi le “Violiniste chic” sognano di girare il mondo con i loro cantanti preferiti: Ultimo, Gianna Nannini, ma soprattutto Francesco Gabbani.