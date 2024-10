G7, bilancio positivo per Odv Armerina Emergenza Protezione Civile Anpas

È giunta al termine l’esperienza dei volontari della ODV Armerina Emergenza Protezione Civile ANPAS, impegnati a Siracusa in occasione dell’#ExpoDivinazione, inserito nel programma del G7 Agricoltura e Pesca.

Coordinati dalla Centrale Operativa 118 Macroarea di Catania, Siracusa e Ragusa, unitamente alla Seus 118 Sicilia, la squadra sanitaria in ambulanza, con a bordo medico della Seus118, ha gestito decine di interventi.

Il Dott. Michele Bellanti, Presidente della ODV Armerina Emergenza, ha espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, dichiarando: "È stata un’esperienza unica, sia per la collaborazione tra le diverse associazioni e il coordinamento Maxi-Emergenze della Seus 118, sia per la crescita formativa dei nostri volontari. Ringrazio particolarmente Lorenzo Colaleo, Presidente di #AnpasSicilia, per averci offerto questa grande opportunità, i volontari Anpas di Siracusa per il loro supporto operativo e, naturalmente tutti i volontari di Armerina Emergenza che hanno contribuito al successo di questa esperienza. Ancora una volta, viene evidenziata l’importanza di fare rete in situazioni di emergenza”.