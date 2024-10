Lavori per il manto stradale della Pergusina, traffico rallentato

Sono in corso i lavori per il rifacimento della Pergusina, una delle strade più trafficate della zona di Enna. Nei giorni scorsi, sono stati avviati gli interventi che consentiranno di avere un nuovo manto stradale: una soluzione, paventata da tempo considerate le condizioni della strada ma, come è di tutta evidenza, ci sono dei disagi nella circolazione stradale.

Traffico rallentato

Si procede con le corsie alternate per consentire da un lato ai tecnici ed agli operai di lavorare una parte della carreggiata e dall’altro permettere agli automobilisti di raggiungere le destinazioni.