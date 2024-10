Precipita in un dirupo, salvato dai pompieri

I vigili del fuoco del comando di Enna hanno tratto in salvo una persona, precipitata in un dirupo a ridosso del bivio Ramata. Non si conoscono ancora le ragioni per cui la vittima è caduta in quella zona, sono in corso accertamenti per verificare la dinamica dei fatti.

Il recupero

Per il recupero della vittima si é reso necessario anche l’intervento del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Catania. La persona è stata recuperata dal personale del velivolo con l’ausilio del verricello e issato a bordo.

In ospedale

L’elicottero é poi atterrato nella piazzola elicotteri del Comando di Enna, dove l’infortunato é stato trasferito a bordo di un’ambulanza del servizio sanitario e condotto in ospedale.