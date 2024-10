Ricoverato all’Umberto I, paziente ringrazia i medici di Nefrologia

E’ rimasto ricoverato per circa una settimana nel reparto di Nefrologia dell’ospedale Umberto I di Enna. Un paziente è uscito dalla struttura ospedaliera ma conserverà un’esperienza umana che probabilmente non si sarebbe mai aspettato.

La sua esperienza

E così, nei giorni scorsi, ha deciso di scrivere una lettera alla direzione dell’Asp di Enna ed al reparto che lo ha assistito per raccontare la sua breve parentesi all’Umberto I, ponendo l’accento sull’assistenza medica.

La lettera

“Sono stato ricoverato presso il reparto di Nefrologia dal 13 al 19 settembre di questo anno e intendo esprimere un grande apprezzamento per tutta la struttura poiché mi sono ritrovato in un ambiente dove una equipe, composta da medici, infermieri e OSS, oltre ad avere grande professionalità, con pazienza e gentilezza apre un rapporto di empatia con tutti, dimostrando grande attenzione nella cura per tutte le 24 ore e per tutti i pazienti. Ringrazio quindi OSS, infermieri e medici e, in particolare, la dottoressa Gabriella Ferrara e il primario dott. Giuseppe Restivo, per la generosità e abnegazione dedicata. Grazie!”