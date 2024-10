Scontro tra 2 auto, feriti in ospedale, fuga di gas in corso Sicilia

I vigili del fuoco del Comando di Enna , questa notte, all’1.30 circa sono intervenuti in corso Sicilia ad Enna per un incidente stradale avvenuto tra due auto. A causa dell’impatto è stata danneggiata anche una tubazione del gas con la conseguente fuori uscita dello stesso.

I soccorsi

I pompieri, oltre ad occuparsi dei feriti, hanno messo in sicurezza l’area e le vetture. Sul posto oltre al personale del 118 sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza e l’Italgas per il ripristino tubatura del gas. I feriti sono stati trasporti in ospedale per gli accertamenti del caso. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.