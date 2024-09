Curvone della morte, auto si ribalta, un altro incidente sulla A19

Un altro incidente ieri sera nel tratto ormai celebre del “curvone della morte” sulla 117 bis, nei pressi di contrada Furma. Un’auto con dei passeggeri a bordo, probabilmente a causa del terreno reso viscido dalla pioggia si è ribaltata, per fortuna senza gravi conseguenze per loro. Tanta paura, ma nulla di grave, la fortuna questa volta è stata benigna, se la sono cavata con qualche graffio.

La soluzione dell’Anas dopo intervento di Lantieri

Le scorse settimane dopo la morte del centauro Giuseppe Pisana avevamo sollecitato la vice presidente

dell’Ars Luisa Lantieri per un suo intervento presso l’Anas, titolare della strada. Tanti e troppi gli incidenti spesso mortali avvenuti nel corso degli anni in quel maledetto tratto. Poco fa abbiamo ricevuto la sua

telefonata. “Come promesso – ci ha risposto la parlamentare- ho sollecitato l’Anas ad intervenire. Ho avuto rassicurazioni che entro 15 giorni copriranno la pericolosa curva con asfalto ad alta intensità,

sostituiranno i dissuasori di velocità già in uso con altri più nuovi e collocheranno sull’asfalto delle bande rumorose con dissuasori acustici. I dossi non si possono mettere -ha riferito l’Anas poiché procurerebbero

maggiori problemi. Per quanto riguarda l’autovelox per limitare la velocità -riferisce Lantieri- a provvedervi deve essere il Comune di Piazza Armerina, previa richiesta alla Prefettura di Enna”.

Incidente sulla A19

Nella serata di ieri, i vigili del fuoco del Comando di Enna sono intervenuti sulla A19, nei pressi dello svincolo di Dittaino in direzione Palermo per un incidente stradale. I pompieri hanno estratto il conducente dalla vettura per affidarlo ai sanitari. Sul posto anche la polstrada e il 118.