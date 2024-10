Acqua, aggiornamenti nella turnazione a Enna bassa

AcquaEnna ha reso noto l’aggiornamento relativo alla distribuzione idrica a Enna Bassa, ogni sei giorni.

La distribuzione

C.da Ferrante: prossima erogazione mercoledì 9/10/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 15/10/2024, 21/10/2024 e così a seguire.

Zona Quadrivio Enna bassa: prossima erogazione venerdì 11/10/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 17/10/2024, 23/10/2024 e così a seguire;

Zona di Santa Lucia: prossima erogazione sabato 12/10/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 18/10/2024, 24/10/2024 e così a seguire.

Le vie comprese

Zona Ferrante Comprende anche: Via Libero Grassi -Via Boris Giuliano – Zona Mc Donald;

Zona Santa Lucia Comprende anche: Via Giuseppe D’angelo, Via Paolo Borsellino, Via Giovanni Falcone, Viale Borremans, Via Della Resistenza, Zona Mugavero (Lidl E Limitrofi), Zona Bruchito;

Zona Quadrivio S. Anna Comprende anche: Piazza F.Lli Di Dio Martiri Della Liberta’, Piazzale Sant’anna (Piazza, Via Botticelli, Via Giotto, Via Michelangelo, Via Gaggini, Via Paladini, Via Ruggeri.

“La sopra indicata turnazione potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati” spiegano da AcquaEnna