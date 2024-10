Acqua, diretta tv ad Enna, appello di Giletti, “venite in piazza”

Un vero e proprio appello è stato lanciato da Massimo Giletti, il conduttore della trasmissione televisiva Lo Stato delle Cose agli ennesi che andrà in onda stasera dalle 21,20 su Rai 3. Le telecamere saranno in piazza San Francesco dove ci saranno i collegamenti con lo studio centrale.

“Venite in piazza”

“Abbiamo ricevuto tante telefonate da siciliani che dicono di non avere acqua nelle loro case. Voglio dire che ci troveremo lunedì e ci occuperemo di quello che accade a Enna. Invito ad andare in piazza per partecipare. L’acqua arriva ogni tanto, a singhiozzo. Perché?” ha detto il giornalista sulla sua pagina social.

Il Comitato Senza Acqua Enna

Da settimane ormai, le emittenti nazionali hanno acceso i riflettori sull’emergenza idrica ad Enna. Un contributo notevole lo ha certamente dato il Comitato Senza Acqua Enna che ha rilanciato il tema della crisi con manifestazioni ed iniziative capaci anche di contribuire all’apertura di una inchiesta della Procura di Enna.

L’inchiesta della Procura

I pm hanno aperto un fascicolo di inchiesta per accertare se vi sono delle responsabilità sulla grave situazione in cui si trova l’intera provincia ennese, totalmente sconvolta, come nel Nisseno e nell’Agrigentino, da una turnazione drastica. Nel capoluogo, l’acqua arriva ogni sei giorni ma ci sono Comuni in cui si sta peggio, come a Troina, Gagliano e Nicosia, dove l’approvvigionamento idrico si registra una volta ogni sette giorni.