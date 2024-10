Autobotte in manutenzione, sospeso servizio a piazzale Lombardia

Sarà sospeso nelle giornate dell’8 e del 9 ottobre, il servizio di approvvigionamento idrico in piazzale Lombardia, ad Enna alta. Lo annuncia il Coc, centro operativo comunale di Protezione Civile del Comune di Enna, presieduto dal sindaco Maurizio Dipietro. Una decisione dettata dall’intervento di manutenzione dell’autobotte. “Salvo imprevisti, il servizio riprenderà il prossimo 10 ottobre” spiegano dal Coc.

Aggiornamento turnazione a Enna bassa

AcquaEnna ha reso noto l’aggiornamento relativo alla distribuzione idrica a Enna Bassa, ogni sei giorni.

La distribuzione

C.da Ferrante: prossima erogazione mercoledì 9/10/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 15/10/2024, 21/10/2024 e così a seguire.

Zona Quadrivio Enna bassa: prossima erogazione venerdì 11/10/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 17/10/2024, 23/10/2024 e così a seguire;

Zona di Santa Lucia: prossima erogazione sabato 12/10/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 18/10/2024, 24/10/2024 e così a seguire.

Le vie comprese

Zona Ferrante Comprende anche: Via Libero Grassi -Via Boris Giuliano – Zona Mc Donald;

Zona Santa Lucia Comprende anche: Via Giuseppe D’angelo, Via Paolo Borsellino, Via Giovanni Falcone, Viale Borremans, Via Della Resistenza, Zona Mugavero (Lidl E Limitrofi), Zona Bruchito;

Zona Quadrivio S. Anna Comprende anche: Piazza F.Lli Di Dio Martiri Della Liberta’, Piazzale Sant’anna (Piazza, Via Botticelli, Via Giotto, Via Michelangelo, Via Gaggini, Via Paladini, Via Ruggeri.

“La sopra indicata turnazione potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati” spiegano da AcquaEnna