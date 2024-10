Crisi idrica a Valguarnera, turnazione saltata in due zone

In molti quartieri non arriva l’acqua secondo turnazione, in particolare, come abbiamo più volte segnalato, nella zona “Vasca” quartiere alto del paese e zona “Marcato” ma non solo, e se arriva viene erogata col

contagocce. I residenti non sanno più a quale Santo votarsi, tanto da indurre il consigliere Angelo Bruno a prendere carta e penna e scrivere ad AcquaEnna, al sindaco, al prefetto, e al responsabile dell’UTC, per chiedere

spiegazioni e per risolvere l’angoscioso problema.

Bruno, “turnazione acqua non garantita”

“La turnazione dell’acqua, in particolare nella zona blu – scrive Bruno-non viene garantita in diversi quartieri. Attualmente, nonostante le comunicazioni rese dal sindaco, il prezioso liquido non arriva nelle abitazioni. E’ del tutto evidente- continua- che la turnazione non viene rispettata, gravando di fatto su moltissime famiglie. Chiedo pertanto, ad AcquaEnna, al sindaco e al responsabile dell’ufficio tecnico, di risolvere il problema con la massima urgenza, perché non è più tollerabile dover assistere a questa situazione. Questi signori- conclude- ne devono garantire l’arrivo secondo il calendario e secondo la turnazione, nelle due diverse zone, senza perdere altro tempo prezioso”.