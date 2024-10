La qualità dell’acqua, AcquaEnna, “ci sono i controlli”

Ad Enna ed in altri Comuni non si parla che di emergenza idrica. Ma c’è un altro aspetto che preoccupa: la qualità dell’acqua che esce dai rubinetti. Alcuni residenti, come nella trasmissione di ieri su Rai 3, lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, hanno mostrato il colore dell’acqua che presenta una tonalità gialla. Sulla vicenda è intervenuta AcquaEnna, che, in una nota, ha dato la sua versione dei fatti.

Gestore, “acqua sottoposta al controllo di verifica”

“Acquaenna precisa che l’acqua in distribuzione è costantemente sottoposta al controllo di verifica del rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente in tema di acqua destinata al consumo umano. Tali controlli sono effettuati sia in regime di autocontrollo, i cui esiti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della stessa Società, sia dall’autorità sanitaria che ne sancisce l’adeguatezza ai parametri di potabilità”.

Il campionamento e i residui nelle vasche

Proseguendo nella nota, la società che gestisce il servizio idrico sostiene che “i controlli vengono effettuati sempre al punto di consegna poiché il campione prelevato presso gli impianti interni può essere inficiato da possibili residui presenti nelle vasche di accumulo. In ogni caso questa mattina è stato effettuato un prelievo da parte di personale di questa Società e dell’autorità sanitaria presso il punto di consegna dell’utente interessata al fine di verificare la qualità dell’acqua alla stessa fornita”