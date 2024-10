Acqua gialla pagata come potabile, Cocina, “non la berrei mai”

C’era tanta gente ieri a piazza San Francesco a Enna per partecipare alla trasmissione Lo Stato delle Cose del giornalista Massimo Giletti che, proprio ieri, nelle ore precedenti alla puntata, aveva invitato la città a venire in massa.

Il Comitato Senza Acqua Enna

In testa, gli aderenti al Comitato Senza Acqua Enna, con la presidente Monia Parlato, che ha mostrato in diretta le elevate tariffe idriche recapitate da AcquaEnna, il gestore del servizio idrico, tra le più alte in Italia, come emerso in alcuni rapporti resi pubblici anche da testate giornalistiche nazionali.

L’acqua dal colore champagne, “come le bollette”

Il Comitato, peraltro, attraverso i suoi legali ha già ribadito che vi sono le condizioni per contestarle e spuntarla con la società. Durante la trasmissione, una residente di Enna ha portato con se una bottiglia in vetro contenente l’acqua prelevata dal rubinetto di casa: era gialla, o meglio colore “champagne” hanno detto i partecipanti, “come quello che paghiamo ad AcquaEnna” è stata la chiosa provocatoria.

Cocina, “quell’acqua non la bevo”

A quel punto, il conduttore si è rivolto al capo della Cabina di regia per l’emergenza idrica in Sicilia, Salvo Cocina, peraltro alla guida della Protezione civile, chiedendogli se berrebbe mai da quella bottiglia. “No, quell’acqua non si può bere”