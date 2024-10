Sbarcano in Sicilia gli ipermercati regionali a km 0

Una nuova rete di ipermercati regionali dedicati esclusivamente alla vendita dei prodotti locali. E la nuova avventura di Noi Siamo Sardi Srls che sbarca in Sicilia con il progetto Ipermercati Regionali a KM 0.

La prima Convention esclusiva per promuovere i prodotti locali, un nuovo modo di acquistare direttamente dal produttore ma in un ipermercato, occasione per presentare il progetto, si terrà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 10:00 presso il Plaza Hotel Catania Viale Ruggero di Lauria, 43 ( https://maps.app.goo.gl/PfPHVym3FpHZdtkY9 ). L’idea è quella di rafforzare il legame tra produttori locali e consumatori, sostenendo l’economia del territorio e promuovendo la sostenibilità ambientale.

Gli ipermercati offriranno prodotti freschi e di alta qualità, garantendo un impatto positivo sulle comunità locali. Un nuovo modo di affrontare i consumi etici e sostenibili, gli Ipermercati Regionali a KM 0 , rappresentano un’opportunità per favorire la crescita delle imprese siciliane e valorizzare le produzioni artigianali locali. Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare la distribuzione dei prodotti locali in tutta la Sicilia, coinvolgendo attivamente e in prima persona le realtà produttive del territorio.