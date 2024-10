Drammatico incidente a Pergusa, auto va in fiamme

Un drammatico incidente si è verificato in serata nell’area del circuito di Pergusa. Secondo una prima ricostruzione da parte di alcuni testimoni, il conducente di una macchina, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo, che ha prima sbandato per poi andare a sbattere contro una barriera.

L’impatto e le fiamme

Da lì a qualche istante l’auto è andata in fiamme e si teme per la sorte della persona che era al volante del mezzo. Nel volgere di qualche istante, sono arrivate numerose richieste di soccorso ai centralini delle forze dell’ordine da parte dei residenti della zona.

L’allarme dei residenti

Alcuni avrebbero assistito al terribile incidente, dai contorni ancora poco chiari, e sarebbero stati loro stessi a dare l’allarme. Si sono avvertite urla di disperazione tra le persone che, poco dopo l’impatto e le fiamme, si sono precipitate sul luogo dell’incidente.