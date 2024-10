Lavori nell’acquedotto, niente acqua a Barrafranca

I lavori di manutenzione nell’acquedotto Blufi faranno saltare il turno di approvvigionamento idrico previsto per la giornata di domani a Barrafranca. Lo afferma AcquaEnna che ha ricevuto la comunicazione da Siciliacque.

Turnazione posticipata

“Alle ore 16,30 di oggi 09/10/2024, la portata in ingresso al nostro serbatoio non risulta essere stata ancora ripristinata. Per tale ragione, il turno di erogazione idrica del Comune di Barrafranca, previsto per domani 10/10/2024, non potrà essere rispettato e sarà posticipato” si legge nella nota del gestore idrico.



“Tutto quanto sopra, fermo restando il ripristino delle portate e salvo

eventuali ulteriori imprevisti che saranno prontamente comunicati” conclude la nota