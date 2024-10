Consiglio su crisi idrica, invito a AcquaEnna no al Comitato cittadino

Dopo il perentorio invito della sindaca Draià ad AcquaEnna ad adempiere alle turnazioni stabilite dallo stesso gestore, il presidente del Consiglio comunale di Valguarnera Enrico Scozzarella, ha convocato per venerdì 11 ottobre alle ore 11 una seduta consiliare straordinaria ed urgente con un sol punto all’ordine del giorno : “trattazione emergenza idrica e determinazioni”.

Invito ad AcquaEnna no al Comitato cittadino

Sono stati invitati alla seduta dei rappresentanti di AcquaEnna per chiarimenti. L’invito oltre ai consiglieri e ai rappresentanti istituzionali dell’Ente non è stato però esteso né al comitato cittadino né tenuto aperto alla cittadinanza, come più volte chiesto da più parti. Qualora la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, avrà luogo l’indomani alla stessa ora.