Rete idrica a Valguarnera, AcquaEnna, “sindaco informato su tutto”

AcquaEnna replica alle dichiarazioni del sindaco di Valguarnera, Francesca Draià, che, nelle ore scorse, ha protestato con il gestore in merito ai dei lavori alla rete idrica a suo dire non comunicati in tempo all’amministrazione. Lo stesso primo cittadino, nella sua “arringa”, ha anche evidenziato la mancanza di acqua in alcune zone del Comune nonostante fosse prevista la turnazione.

“Erogazione effettuata”

Il gestore, in merito alla giornata di ieri, spiega che il turno di erogazione, “è stato regolarmente effettuato fino alle ore 16,30, compresa la zona di Via Augino e di C.da Marcato. Per quanto attiene la Via Spirito Santo e zone limitrofe l’erogazione è stata mantenuta fino alle ore 21,00 al fine di garantire l’approvvigionamento idrico a tutte le utenze interessate”.

“Draià sapeva”

Inoltre, AcquaEnna evidenzia che le informazioni erano in possesso del sindaco. “Di tale stato di fatto il Sindaco è stato correttamente informato, anche a seguito di contatti diretti di verifica con le utenze”.

Le autobotti

Il gestore riferisce che in relazione al disservizio in contrada Paparanza, “è stato immediatamente disposto il servizio sostitutivo con autobotte che, per volontà delle utenze interessate, è iniziato in data odierna, alle ore 07,00. Si precisa, a tal proposito, che le utenze rifornite e segnalate sono state solamente due”.

Il servizio di info agli utenti

“In merito, poi, alla mancata informazione, si ricorda che la società ha recentemente implementato gli orari del servizio di informazioni alle utenze, estendendolo anche al fine settimana, ovvero compreso le giornate di sabato e domenica” spiegano dalla società idrica.

I lavori di manutenzione

Nella replica, AcquaEnna fa cenno ai lavori di manutenzione sollevati dal sindaco di Valguarnera. Come afferma la società di gestione del servizio idrico, “si evidenzia che non hanno causato alcuna modifica alla turnazione prevista”, del resto, spiega ancora AcquaEnna in una comunicazione nota agli enti interessati, “non si riferiva di nessun fermo o sospensione dell’erogazione idrica”.