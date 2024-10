Dedicazione chiesa Santa Lucia, “si entra col pass”

E’ arrivato il giorno per la dedicazione dell’altare e della chiesa di Santa Lucia di Enna Bassa. La concelebrazione solenne è prevista per venerdì alle 18. Sembra, però, che per entrare in chiesa servirà un pass “che può essere fornito dal parroco e che può essere ritirato in sacrestia” si legge in un post sui social.

La notizia

La notizia sta destando molta curiosità in città, non c’è una nota ufficiale della Parrocchia di Santa Lucia ma la redazione di ViviEnna ha sentito un’autorevolissima fonte istituzionale che ha confermato questa indicazione.

Le ragioni

Tra le ragioni di questa scelta ci sarebbe la circostanza che è atteso un numero di persone significativo, per cui si porrebbe una questione di sicurezza ma in queste ore si parla anche di una possibile manifestazione di protesta, come quelle che si sono verificate nelle settimane scorse in alcune chiese di Enna da parte di un gruppo di persone, fedeli e laici, che contesta la posizione della Curia in merito alla vicenda di don Rugolo, il sacerdote condannato per violenza sessuale.

Per cui, una selezione all’ingresso, con i pass, consentirebbe di filtrare gli accessi ma si tratta, per il momento, solo di ipotesi. A quanto pare, per seguire l’evento religioso, ci sarebbero anche i canali social della stessa Parrocchia.