Tragico incidente a Pergusa, un morto e 2 feriti

E’ deceduto uno dei passeggeri della macchina che nella serata di ieri è andata in fiamme dopo aver sbattuto contro un cancello nell’area del circuito di Pergusa per poi ribaltarsi

La vittima è rimasta dentro l’auto

La vittima è un giovane ennese di 24 anni che è rimasto dentro il veicolo, non riuscendo ad uscire da quella trappola, drammaticamente diventata mortale. Il conducente della macchina ed un altro passeggero sono riusciti a mettersi in salvo: sono stati condotti al Pronto soccorso dell’ospedale.

Non è chiaro se il 24enne ha perso conoscenza a seguito dell’incidente, impedendogli di fatto di mettersi in salvo o se, invece, è rimasto incastrato nella vettura, che, con il passare dei minuti, è stata divorata dall’incendio.

Le indagini dei carabinieri

A quanto pare, ma su questo sono al lavoro i carabinieri del comando provinciale di Enna, si tratterebbe di un incidente autonomo: il conducente, per cause al vaglio degli inquirenti, avrebbe perso il controllo dell’auto. Dei residenti, accortisi dell’impatto e poi delle fiamme, sono usciti di casa, qualcuno avrebbe pure pensato di dare aiuto ma ogni tentativo è stato inutile.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sono poi intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, che non hanno potuto fare nulla per salvarlo: ai pompieri spetterà il compito di dare una valutazione sulle cause del rogo.