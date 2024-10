La crisi idrica a Enna, stasera a Propaganda Live

La crisi idrica a Enna sarà uno dei temi affrontati dalla trasmissione televisiva Propaganda Live che andrà in onda questa sera su La7.

Le interviste di Bianchi

Nei giorni scorsi, il conduttore del programma, Diego Bianchi, è stato sia a Troina sia ad Enna, intervistando i residenti ma anche i titolari delle attività commerciale sulla grave emergenza che stanno affrontando, iniziata nei mesi scorsi, in concomitanza del periodo estivo, quando è stata imposta una drastica turnazione sulla fornitura di acqua. Bianchi ha seguito la manifestazione che si è tenuta a Troina, organizzata dal Comitato Sicilia Senza Acqua, a cui hanno preso parte oltre 300 persone.

Situazione drammatica nell’area montana

Troina e tutta l’area montana sono i territori che sono maggiormente a rischio specie se, come prevede la Cabina di regia per l’emergenza idrica, la Diga Ancipa resterà a secco a partire dal 20 novembre, a meno che non piova copiosamente. In questa fetta dell’Ennese, non ci sono altre fonti idriche, nonostante i tentativi dei sindaci di reperire dei nuovi pozzi, per cui la situazione è di grande allarme.

Le tv nazionali su Enna

L’attenzione mediatica sull’Ennese resta altissima, tantissime ormai le trasmissioni che si stanno occupando della crisi idrica: un aspetto che serve al territorio in modo che i riflettori restino sempre accesi.