Stadio Generale Gaeta, demolita la pensilina

E’ stata demolita la pensilina dello stadio Generale Gaeta di Enna nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo. “Dopo alcune riunioni di carattere tecnico – afferma a ViviEnna l’assessore comunale allo Sport, Rosalinda Campanile – è stata presa la decisione di abbattere questa struttura che non verrà ricostruita. E’ stato un intervento delicato, non facile insomma ma i tecnici hanno svolto un lavoro egregio”.

L’incontro con la società ed i tempi

L’amministrazione ha avuto un incontro con la dirigenza dell’Enna per discutere dei tempi dei lavori necessari per la realizzazione dello spazio ricavato per la tifoseria ospite. La società è riuscita ad ottenere dalla Lega una deroga perché le partite al Gaeta si disputino senza la presenza dei sostenitori avversari. “Siamo nei tempi dettati dal cronoprogramma – dice ancora a ViviEnna l’assessore allo Sport, Rosalinda Campanile – per questo ritengo che a novembre lo stadio potrà ospitare la tifoseria ospite”.

La partita in casa con il Paternò ed i lavori da ultimare

Dai tempi dettati dal Comune, a partire dalla partita del 10 novembre contro il Paternò sarà possibile accogliere gli ospiti nel settore a loro dedicato. “Tra gli interventi da realizzare – dice ancora l’assessore allo Sport del Comune di Enna, Rosalinda Campanile – l’ingresso da viale IV Novembre ed il “polmone” di separazione tra le due tifoserie”.