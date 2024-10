Al Citelli di Regalbuto, gli studenti a lezione con Giuseppe La Venia.

Il 10 ottobre scorso i ragazzi dell’istituto “S. Citelli” di Regalbuto hanno avuto l’opportunità di conoscere il giornalista Giuseppe La Venia inviato speciale del TG1. L’incontro è stato svolto nell’ambito della settimana della cultura ed è stato un’occasione straordinaria per ribadire come lo studio e l’impegno rappresentano la via maestra per realizzare i nostri progetti.

Un racconto di oltre 2 ore per mostrare quello che un cronista vive nelle sue giornate lavorative. Durante l’incontro il giornalista ha condiviso la sua esperienza raccontando, anche dal punto di vista umano, i principali avvenimenti della guerra in Ucraina e toccando temi legati all’informazione contemporanea spesso dominata da fake news.

Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo manifestando interesse di approfondimento dei temi legati al mondo giovanile. Il dirigente scolastico, prof. Serafino Lo Cascio, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che rappresenta un’occasione di crescita per gli studenti.