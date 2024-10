Ex Province, liste uniche nel Centrodestra, Mpa, “accolta nostra proposta”

Il centrodestra ritrova l’unità e la prima espressione di questo ritrovato accordo saranno le liste uniche nelle sei ex province, i liberi consorzi, dove si terranno elezioni di secondo livello. Lo ha stabilito il vertice della maggioranza tenuto nei locali della Presidenza della Regione in vista delle elezioni provinciali, che si terranno il prossimo 15 dicembre.

Chi c’era al vertice

L’incontro si è tenuto ieri mattina in via Magliocco, a Palermo. Erano presenti per la Lega Nino Germanà, per la Dc Stefano Cirillo e Carmelo Pace, Massimo Dell’Utri per noi moderati, Marcello Caruso per Forza Italia, Giampiero Cannella e Salvo Pogliese per Fratelli d’Italia e Fabio Mancuso per l’Mpa. Mancava il Presidente della Regione Renato Schifani impegnato in giunta.

Liste uniche nel centrodestra

Il vertice verteva, come detto, sulle elezioni di secondo livello per le province e sono state prese importanti decisioni. Si procederà a liste uniche del centrodestra in tutti e sei i consorzi al voto, con i candidati che saranno scelti in base al territorio dai vari partiti e dalla coalizione stessa.

Mpa, “accolta nostra proposta”

Soddisfatto dell’esito dell’incontro e dell’accordo trovato dal Centrodestra il Mpa di Enna che, nei giorni scorsi, aveva lanciato la proposta di un confronto. “Avevamo anticipato come Mpa l’idea di un incontro del centrodestra e successivamente il tavolo regionale ha avviato una riflessione che porti le forze che sostengono il governo regionale guidato da Renato Schifani, ad attuare una proposta politica unitaria. Non possiamo che ritenerci soddisfatti, sono le regole della politica che impongono tale percorso, attendiamo, pertanto, le forze politiche del centrodestra del territorio per un confronto serio e coerente che metta in campo una proposta politica per il Libero Consorzio e gli enti locali a scadenza con un’idea di sviluppo che pianifichi e programmi i vari temi da mettere in campo”. Lo affermano i componenti del gruppo Mpa al Comune di Enna: Francesco Di Venti (Capogruppo); Naomi Fiammetta (Vice Presidente del Consiglio); Gaetano Catalano (Consigliere Comunale) Francesco Comito (Consigliere Comunale e Vicesindaco); Giusy Firrantello (Consigliere Comunale); Mirko Milano (Assessore Comunale).