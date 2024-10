No di Leonforte all’acqua per Enna, Comitato, “scenderemo in piazza”

“Apprendiamo con sgomento e rammarico le dichiarazioni del sindaco di Leonforte il quale afferma che “nessun quantitativo di Acqua verrà prelevata dai nostri pozzi” in risposta ad un nostro comunicato avvenuto il giorno dell’incontro con il prefetto”.

La replica del Comitato dopo le parole di Livolsi

E’ quanto affermato dal direttivo del Comitato Senza Acqua Enna in relazione alle parole del sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, che ha escluso l’ipotesi dell’utilizzo di pozzi con acqua potabile del suo Comune per tamponare l’emergenza idrica ad Enna. Il capo dell’amministrazione di Leonforte ha detto che sarà utilizzata una fonte per usi irrigui dopo che sarà realizzato un impianto di potalizzazione.

“Pronti a scendere in piazza”

“Tale dichiarazione cozza fortemente – spiegano dal direttivo del Comitato Senza Acqua Enna – con quello che più volte, con le carte alla mano, ci ha riferito il Prefetto riguardo alla possibilità di attingere ad una fonte presso il comune di Leonforte, per cui si sta lavorando alacremente per poter offrire un respiro alla città di Enna. Per questo motivo chiederemo immediatamente chiarimenti nelle sedi opportune nei prossimi giorni. Preparatevi a scendere in piazza”.