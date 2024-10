Non solo acqua, turisti disertano Enna per le strade

L’emergenza idrica ad Enna ha ormai assunto una rilevanza nazionale: tante le trasmissioni televisive nazionali che si stanno occupando della crisi d’acqua nel cuore della Sicilia. Un aspetto che da un lato accende i riflettori sulle gravi carenze infrastrutturali della rete idrica e mette la giusta pressione alle istituzioni che devono provvedere a rendere meno impattanti questi disagi per le comunità colpite dal problema, dall’altro, però, questa ribalta mediatica tende a scoraggiare i turisti.

La creatività degli operatori ennesi

E’ un processo inevitabile ma gli operatori ennesi, comunque, hanno mostrato, come evidenziato nel servizio andato in onda su La7 nel programma Propaganda Live, una notevole creatività: ristoratori ed albergatori ennesi, comunque, riescono, in qualche modo a rendere normale e confortevole il soggiorno.

Il problema delle strade

Ma non è solo l’emergenza idrica il problema, perché Enna, insieme a tutti gli altri Comuni della provincia, portano un’altra croce, altrettante pesante: le condizioni delle strade. La prova è nel racconto di un ristoratore ennese, il cui locale è ad Enna Alta, che, poco meno di due settimane ha, attendeva l’arrivo di clienti stranieri.

L’Odissea dei turisti sulla A19

I visitatori avrebbero voluto raggiungere Enna dall’autostrada A19 ma hanno fatto confusione con i cartelloni, problema sollevato in questi mesi dagli stessi residenti del capoluogo, e così, invece, di imboccare gli svincoli del Dittaino o di Mulinello, per poi percorrere la Statale 192, sono andati avanti per poi rendersi conto che l’uscita di Enna era chiusa. Ne è scaturita poi una conversazione in chat tra il ristoratore, che aveva preparato il tavolo, ed i clienti che, alla fine, hanno gettato la spugna.

I lavori infiniti

Come è noto, sono in corso i lavori dell’Anas, che avrebbero dovuto essere consegnati da tempo. Lo svincolo di Enna può essere percorso da chi da Enna deve recarsi a Catania e per chi da Palermo intende dirigersi a Enna. Non ci sono date certe per l’apertura degli altri percorsi della A19 per chi, insomma, da Catania deve raggiungere Enna e chi da Enna deve recarsi a Palermo. A quanto pare, sarebbe stata data una indicazione approssimativa, “entro dicembre”.